Klopp in modalità sergente: le nuove regole per i giocatori della Germania
Era il 29 giugno del 2026 quando la nazionale tedesca guidata da Julian Nagelsmann veniva clamorosamente sconfitta dal Paraguay, uscendo prematuramente dai Mondiali americani. Una squadra colma di talenti, la Germania, che non era però riuscita ad esprimere nel modo corretto l'enorme potenziale del proprio parco giocatori. Alla cocente sconfitta era seguita la necessità di un cambio di rotta conciso e rapido che ha portato alla scelta di Jürgen Klopp come riferimento tecnico della Germania per gli anni successivi. La scossa, a giudizio dell'ex allenatore del Liverpool, parte da piccoli comportamenti quotidiani volti ad aumentare la chimica di squadra ed a promuovere la condivisione dell'esperienza stessa a rappresentanza della Germania. È così, in vista dell'esordio a capo della Mannschaft del 24 settembre contro l'Olanda, il nativo di Stoccarda ha deciso di apportare alcune modifiche al codice comportamentale che Musiala e compagni saranno tenuti a seguire durante le permanenze in nazionale.
I quattro comandamenti di Klopp: orari rigidi, niente smartphone e stop ai parrucchieri in ritiro
Nagelsmann venne imputato di aver adottato una linea troppo soft e controversa nei confronti dei calciatori, specialmente durante i Mondiali. Ai calciatori tedeschi veniva infatti consentito di trascorrere l'intero periodo della competizione in compagnia delle rispettive famiglie, così come a giocatori di determinata caratura veniva concesso di presentarsi quando meglio desideravano agli appuntamenti conviviali come cene di squadra e sessioni massaggi. Discorso differente con Klopp. Il nuovo corso del commissario tecnico si basa su quattro regole ferree mirate a ricostruire la disciplina e la chimica del gruppo. Rispetto alla gestione flessibile del predecessore, ha imposto la massima puntualità a cena, bandito i telefoni cellulari nelle sessioni pre-partita e nelle aree comuni, vietato l'accesso ai parrucchieri professionisti nell'hotel del ritiro e ridotto drasticamente le visite delle WAGs e dei familiari durante i grandi tornei internazionali. Il debutto del 24 settembre contro l'Olanda costituisce il primo test per questa nuova, e rivoluzionaria, gestione tecnica. Sarà il verdetto del campo a stabilire se questo approccio rigoroso riuscirà a rilanciare la Nazionale tedesca, lasciandosi alle spalle i recenti insuccessi.
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