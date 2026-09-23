Klopp in modalità sergente: le nuove regole per i giocatori della Germania

Era il 29 giugno del 2026 quando la nazionale tedesca guidata da Julian Nagelsmann veniva clamorosamente sconfitta dal Paraguay, uscendo prematuramente dai Mondiali americani. Una squadra colma di talenti, la Germania, che non era però riuscita ad esprimere nel modo corretto l'enorme potenziale del proprio parco giocatori. Alla cocente sconfitta era seguita la necessità di un cambio di rotta conciso e rapido che ha portato alla scelta di Jürgen Klopp come riferimento tecnico della Germania per gli anni successivi. La scossa, a giudizio dell'ex allenatore del Liverpool, parte da piccoli comportamenti quotidiani volti ad aumentare la chimica di squadra ed a promuovere la condivisione dell'esperienza stessa a rappresentanza della Germania. È così, in vista dell'esordio a capo della Mannschaft del 24 settembre contro l'Olanda, il nativo di Stoccarda ha deciso di apportare alcune modifiche al codice comportamentale che Musiala e compagni saranno tenuti a seguire durante le permanenze in nazionale.