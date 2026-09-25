Dove vedere Australia-Brasile in tv? Sky o Dazn, orario

Il Brasile di Carlo Ancelotti , cinque volte campione del mondo, torna in Australia per la prima volta dal 2017 per disputare due amichevoli contro i padroni di casa, allenati dal ct Tony Popovic e impegnati negli ultimi test davanti al proprio pubblico in vista della Coppa d'Asia 2027. Per la Seleçao, occasione utile per vedere all'opera alcuni giovani talenti scelti dal ct verdeoro, senza dimenticare stelle come Vinicius Jr e Raphinha. Sarà il primo Brasile senza Neymar .

Australia-Brasile, l'orario del'amichevole

Il test match odierno andrà in scena alle ore 12 italiane al Queensland Country Bank Stadium di Townsville.

Dove vedere Australia-Brasile in diretta tv

Non è prevista alcuna diretta televisiva in Italia, ma il confronto tra le nazionali di Australia e Brasile sarà disponibile sulla piattaforma Paramount+. È possibile attivare l'omonima app su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Australia-Brasile, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Paramount+, la cui applicazione mobile è scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, nonché accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Aggiornamenti in tempo reale su Australia-Brasile QUI.