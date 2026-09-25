Rayan risponde a Irankunda, il Brasile pareggia in extremis in amichevole contro l'Australia

Brasile scatenato, ma non sfonda: pari a reti inviolate all'intervallo

Il primo tempo scivola via su ritmi gradevoli. Metcalfe è l'autore del primo tiro della partita, il Brasile risponde con un tentativo di Estêvão, imbeccato da Vinicius Jr. Irankunda replica con un bella conclusione su invito di Behich. Con il passare dei minuti il Brasile spinge con sempre maggior insistenza alla ricerca del vantaggio: Bruno Guimarães, Raphinha ed Estêvão provano a sbloccare la partita, ma l'Australia non disdegna di provare a colpire di rimessa con il vivacissimo Irankunda. Finale di tempo in crescendo per i verdeoro: Vinicius Jr, Raphinha e Bruno Guimarães sono ispirati. Un doppio tentativo dell'ex Parma, Circati, precede un gol annullato dal Var a Estêvão. Si va al riposo sul risultato di 0-0.

Irankunda illude l'Australia, Rayan pareggia di testa al 95'

Si riparte ed Estêvão vanifica un contropiede spinto da Raphinha. Vinícius Jr non sfrutta un bel passaggio filtrante di Bruno Guimarães e al 68' l'Australia passa in vantaggio: Irankunda realizza direttamente da calcio di punizione. Via alla girandola delle sostituzioni. Il Brasile non demorde e pareggi al 95': colpo di testa vincente di Rayan su cross di Raphinha da calcio d'angolo. Al triplice fischio finale è 1-1.

Ora il Brasile di Ancelotti è atteso dall'India

La Seleção di Ancelotti è ora attesa da un altro test amichevole: scatta il conto alla rovescia per India-Brasile, in programma il prossimo sabato 3 ottobre con calcio d'inizio alle 16.