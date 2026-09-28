Il calciatore con i capelli più lunghi del mondo provoca due espulsioni in 20 minuti

A volte, per cambiare una partita, non servono gol o assist. Possono bastare dei capelli. È quanto accaduto durante la sfida di CONCACAF Nations League tra Antigua e Barbuda e Anguilla , terminata con un netto 5-0 ma diventata virale per un episodio decisamente fuori dall'ordinario. Protagonista Aedan Scipio, 36enne anguillano diventato celebre anche per i suoi lunghissimi dreadlocks , tanto da essere considerato il calciatore con i capelli più lunghi al mondo. Scipio è partito dalla panchina e, una volta mandato in campo nella ripresa, è riuscito a prendersi la scena nel giro di pochi minuti. Non per una giocata spettacolare, ma per la sua incredibile chioma, diventata involontariamente una vera e propria "arma" contro gli avversari.

Il calciatore dai capelli più lunghi al mondo: due rossi incredibili

Il calciatore di Anguilla è entrato nella parte finale dell'incontro e quasi immediatamente è finito al centro di un episodio clamoroso. Un avversario, nel tentativo di fermarlo, lo ha afferrato per i lunghissimi capelli. Un gesto che non è sfuggito all'arbitro, che ha estratto il cartellino rosso lasciando Antigua e Barbuda con un uomo in meno. Una scena già abbastanza insolita, ma destinata incredibilmente a ripetersi. I dreadlocks di Scipio, talmente lunghi da arrivare quasi a sfiorare il terreno mentre corre, hanno continuato a rappresentare una tentazione per gli avversari impegnati a contenerlo. Nel finale è infatti accaduto praticamente lo stesso. Un altro giocatore avversario ha afferrato Scipio per la chioma e anche in questo caso l'arbitro non ha avuto dubbi: secondo cartellino rosso. Nel giro di una ventina di minuti, quindi, Scipio è riuscito a provocare due espulsioni per la stessa identica ragione. Una doppia scena surreale che ha immediatamente fatto il giro dei social, trasformando una partita dal risultato praticamente già scritto in uno degli incontri più curiosi della pausa dedicata alle nazionali. Scipio, del resto, è praticamente impossibile da confondere: la sua lunghissima chioma è diventata negli anni un autentico tratto distintivo.

Antigua e Barbuda vince 5-0, ma tutti parlano dei capelli di Scipio

Sul piano sportivo non c'è stata partita. Antigua e Barbuda ha dominato l'incontro imponendosi per 5-0 contro Anguilla, nazionale che rappresenta il piccolo territorio britannico d'oltremare dei Caraibi. Una sconfitta pesantissima per gli ospiti, incapaci di contrastare la superiorità degli avversari. Eppure, al termine dei novanta minuti, il risultato è quasi passato in secondo piano. A conquistare immagini e commenti è stato soprattutto Scipio. Quest'ultimo si è ritrovato improvvisamente sotto i riflettori internazionali grazie a una delle scene più bizzarre viste recentemente su un campo da calcio: due avversari espulsi nel giro di pochi minuti, entrambi per avergli tirato i capelli. Un ingresso in campo difficile da dimenticare. E probabilmente anche un record che nessuno avrebbe mai pensato di stabilire.