"Rivorrei la vita di prima, non ho più privacy": la confessione della star del Mondiale Vozinha

Vozinha, il portiere di Capo Verde, ci ha messo poco a rubare la scena durante l'ultimo Mondiale. Le sue parate e la sua età (40 anni) lo hanno catapultato sotto i riflettori della competizione. Da quel momento la storia di Josimar José Évora Dias - questo il nome completo - è cambiata. Ha riscosso un grande seguito sui social e nella vita di tutti i giorni, anche mesi dopo la fine del Mondiale. "Ovunque vado vengo riconosciuto e fermato per selfie o autografi, oppure c'è qualcuno che mi riprende. Non ho più privacy", ha ammesso il portiere all'Observer. "Questo è ciò che è cambiato di più della mia vita e non penso che io possa farci nulla", ha aggiunto.