Argentina show contro la Bolivia: Balerdi in campo nella ripresa, restano in panchina Castro e Soulé    

Scrivi Argentina , leggi mezza Serie A. Roma compresa. In attesa dell'addio alla nazionale di Messi, l’Estadio Mario Alberto Kempes di Cordoba ha ospitato una prestazione stellare dell’Argentina nella sfida contro la Bolivia. La selezione di Scaloni, fresca finalista del Mondiale, si è imposta per 4-0 in questo derby sudamericano. Da segnalare che Balerdi ha giocato nel secondo tempo al pari di Mastantuono della Fiorentina, mentre Castro e Soulè sono rimasti in panchina come Nico Gonzalez della Juventus.

Argentina, a segno Lautaro Martinez e Nico Paz

Al 19’ il capitano interista Lautaro Martinez ha messo in mostra le sue doti di centravanti, liberando un destro preciso che ha battuto Viscarra. Dieci minuti più tardi è arrivato il raddoppio firmato da Nico Paz: il talento del Como, servito da Palacios, ha concluso con un tocco morbido superando il portiere e portando il risultato sul 2-0. Il numero 10 lariano ha continuato a meravigliare con le sue iniziative e al 54’ ha servito di testa al capitano Cuti Romero la palla del 3-0. Il poker è stato chiuso all’86’ da Jose Lopez, che ha fissato il punteggio definitivo sul 4-0.

Cresce l'attesa per l'addio di Messi

I prossimi impegni dell’Albiceleste saranno le amichevoli contro il Burkina Faso (alle 2 italiane del 4 ottobre) e il Benin (all’1 italiana del 7 ottobre). Quest’ultima partita rappresenterà l'ultimo ballo di Messi con la maglia dell'Argentina. Il Monumental di Buenos Aires è già tutto esaurito per salutare il capitano che ha guidato l’Argentina alla vittoria del Mondiale 2022 e al secondo posto nel 2026. Da ricordare che la Roma non ha concesso a Dybala e Molina di volare in Sudamerica per partecipare alla festa.