Quaresma durissimo con Ronaldo: "Se non vuole lottare per il Portogallo, vada in pensione"

Ricardo Quaresma non le manda a dire sul caso di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso che non sarebbe stato titolare. L'ex fantasista, a lungo compagno di nazionale di CR7, ne ha parlato con schiettezza ai media lusitani: "Cristiano è mio fratello e uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ma dirò sempre la verità. Lui non è più grande del Portogallo - le parole del 43enne ex calciatore, che ha militato anche nell'Inter - il Portogallo ha dato a Cristiano la vetrina per diventare una leggenda, ma la maglia viene prima di ogni giocatore. Nessuno è più grande della nazionale".