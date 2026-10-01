Quaresma durissimo con Ronaldo: "Se non vuole lottare per il Portogallo, vada in pensione"
Ricardo Quaresma non le manda a dire sul caso di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il ritiro del Portogallo dopo aver appreso che non sarebbe stato titolare. L'ex fantasista, a lungo compagno di nazionale di CR7, ne ha parlato con schiettezza ai media lusitani: "Cristiano è mio fratello e uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, ma dirò sempre la verità. Lui non è più grande del Portogallo - le parole del 43enne ex calciatore, che ha militato anche nell'Inter - il Portogallo ha dato a Cristiano la vetrina per diventare una leggenda, ma la maglia viene prima di ogni giocatore. Nessuno è più grande della nazionale".
L'affondo di Quaresma su Ronaldo
Poi l'affondo di Quaresma sul 41enne Ronaldo: "Se è stanco di giocare per il Portogallo, allora vada in pensione. Nessuno lo costringe a continuare. Non puoi pretendere che il mister ti tratti in modo diverso solo per il tuo nome. Se l’allenatore pensa che tu debba sederti in panchina, ti siedi in panchina. Cristiano ha fatto tutto per il Portogallo, e dovremmo rispettarlo, ma il rispetto è reciproco. Se ami il Portogallo, accetti i momenti difficili. Non te ne vai solo perché le cose non vanno come vuoi tu". Alla domanda se CR7 debba ritirarsi, Quaresma risponde senza esitazioni: "Se non vuole più lottare per la maglia, sì. Il Portogallo continuerà con o senza Cristiano Ronaldo".
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