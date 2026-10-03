Davide Ancelotti: “A volte mi vedo riflesso in Mourinho. Papà resta un punto di riferimento” 

Davide Ancelotti ha concesso un'intervista al giornale spagnolo As e inevitabilmente il tema del Real Madrid è venuto fuori. Perché al timone della squadra c'è Mourinho e perché in passato Carlo Ancelotti ha allenato i Blancos: " La storia recente del Madrid dimostra perché Mourinho è l'allenatore ideale in questo momento. È innamorato di Madrid, ha molta motivazione... È qualcosa che ho sperimentato con mio padre. È questo momento della loro carriera, avere questa opportunità... È come se vivessero di nuovo. E questo entusiasmo contagia. Penso di sì, al momento è l'allenatore ideale. Ho anche intervistato Mou per il mio corso di coaching. È sempre stato molto gentile e affettuoso con me. Anche quando ci siamo incrociati come rivali. Ha sempre avuto una buona parola per me. È anche nella storia del calcio, lì, con mio padre. Ha vinto la sua prima Champions League 20 anni fa".

Davide Ancelotti si rivede in Mourinho

"A volte mi vedo riflesso in Mouinho. Come lui, non ho avuto una grande carriera come calciatore professionista, ho studiato anche educazione fisica... La metodologia di Mourinho era qualcosa di molto innovativo quando ha iniziato, a livello di allenamento. E questo deve essere riconosciuto. Il calcio è cambiato a modo suo. E sto parlando del calcio, non della personalità che ha. Lo sanno già tutti. Lui è un vincente", continua Ancelotti jr, attuale allenatore del Lille, in Francia. "Che posto occupa mio padre nel calcio? Non c'è dubbio, dopo tutto quello che ha realizzato è al vertice. È un punto di riferimento nella professione, non c'è discussione. Madrid comunque ha segnato la mia carriera. Sono arrivato come preparatore e sono stato assistente per quattro stagioni. E a Madrid, con tanta pressione, il tempo stringe. Si tratta semplicemente di sapere che ogni partita è la più importante. Non ci sono segreti. Porti questa richiesta dentro di te per sempre".

Sognando in grande

"Se un giorno papà tornerà a Madrid? Lo spero. Ha quattro anni con il Brasile, non so cosa succederà dopo... Ma il suo rapporto con Madrid è molto speciale. Io non lo so. Dipende se vinco o no. Non è qualcosa che dipende solo da Madrid, dipende da me, da quello che sono capace di fare nella mia carriera. Ma non è qualcosa a cui sto pensando in questo momento, perché ho un progetto spettacolare e molto bello qui, a Lille. Madrid è il sogno di tutti, e anche il mio, ovviamente. Ogni allenatore che viene a Madrid ha uno status che ancora non ho, e che so di dover guadagnare. È uno status che devo costruire vincendo le partite. Possiamo stare qui per tre giorni a parlare di idee, di filosofia, ma ciò che conta è vincere".