Dove vedere l'ultima partita di Messi con l'Argentina in tv? Sky o Dazn, orario

È il giorno dell'ultima partita di Lionel Messi con la maglia dell'Argentina . Non sarà una serata come tutte le altre al "Monumental" di Buenos Aires , dove il fuoriclasse dell'Albiceleste dirà addio al calcio internazionale, a pochi mesi dalla finale persa ai Mondiali contro la Spagna di de la Fuente . Una carriera straordinaria, costellata di successi di squadra e premi individuali, che ha già assunto i contorni del mito dopo la vittoria della Coppa del Mondo in Qatar nel 2022. Oggi l'ultimo ballo.

Argentina-Benin, l'orario dell'ultima partita di Messi con l'Argentina

L'ultima apparizione di Leo Messi con i colori della nazionale argentina è in programma nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 ottobre alle ore 01:00 italiane. A fare da cornice alla sfida tra Argentina e Benin sarà lo stadio "Monumental" di Buenos Aires, impianto che ospita le gare casalinghe del River Plate.

Dove vedere l'ultima di Messi in diretta tv

Argentina-Benin sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

L'ultima partita di Messi con l'Argentina: dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta l'ultima partita di Messi con l'Argentina anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.