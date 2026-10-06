Cristiano Ronaldo e il discorso che fomenta il Portogallo: il video negli spogliatoi è virale

Rio Ferdinand non spegne la polemica Ronaldo-Jorge Jesus: "Finirà per essere licenziato..."

L'ex difensore, compagno di squadra di CR7 ai tempi del Manchester United, dà un 'consiglio' al ct del Portogallo per ricucire la rottura con il capitano: cos'ha detto
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3 min

Pubblicato il 06.10.2026, 11:59

Cristiano RonaldoJorge JesusPortogalloRio FerdinandNations League

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Nonostante le quattro vittorie del suo Portogallo e il primato a punteggio pieno nel Gruppo A4 della Nations League, non si placa la bufera intorno a Jorge Jesus dopo l'abbandono della Seleçao lusitana da parte di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il gruppo per i dissapori con il 72enne ct (con cui ha lavorato nella passata stagione anche all'Al-Nassr).

 

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Caso Ronaldo, bufera in Portogallo

Il 41enne ex Juve è stato difeso dalla sorella e anche dalla maggior parte dei tifosi portoghesi che, indignati per il trattamento riservato a una leggenda come CR7, hanno preso di mira Jorge Jesus che nel frattempo ha ribadito la propria posizione: "Perché dovrei scusarmi?". Una domanda, quella del ct del Portogallo, a cui ha risposto indirettamente Rio Ferdinand che di Cristiano Ronaldo è stato compagno di squadra ai tempi del Manchester United.

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