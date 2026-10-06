Rio Ferdinand non spegne la polemica Ronaldo-Jorge Jesus: "Finirà per essere licenziato..."
Nonostante le quattro vittorie del suo Portogallo e il primato a punteggio pieno nel Gruppo A4 della Nations League, non si placa la bufera intorno a Jorge Jesus dopo l'abbandono della Seleçao lusitana da parte di Cristiano Ronaldo, che ha lasciato il gruppo per i dissapori con il 72enne ct (con cui ha lavorato nella passata stagione anche all'Al-Nassr).
Caso Ronaldo, bufera in Portogallo
Il 41enne ex Juve è stato difeso dalla sorella e anche dalla maggior parte dei tifosi portoghesi che, indignati per il trattamento riservato a una leggenda come CR7, hanno preso di mira Jorge Jesus che nel frattempo ha ribadito la propria posizione: "Perché dovrei scusarmi?". Una domanda, quella del ct del Portogallo, a cui ha risposto indirettamente Rio Ferdinand che di Cristiano Ronaldo è stato compagno di squadra ai tempi del Manchester United.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS