L'emozionante omaggio di Neymar per Messi: "Il mondo intero ti è grato"
"Non è solo l'Argentina a ringraziarti, ma il mondo intero ti è grato per tutto ciò che hai fatto per il calcio". Con queste parole Neymar saluta Lionel Messi, a poche ore dal suo addio alla nazionale argentina. Il fantasista brasiliano ha giocato al fianco della "Pulce" per sei campionati. Quattro anni al Barcellona (dal 2013 al 2017) e due nel Paris Saint Germain (dalla stagione 2021-2022 alla stagione 2022-2023).
Il commovente ricordo di Neymar
Neymar ha voluto omaggiare Messi, poco prima della sua gara d'addio all'Argentina: "Chi ama il calcio ti ha apprezzato in tutti questi anni - ha scritto il brasiliano sui social -. Oggi è la tua ultima partita con la maglia della tua nazionale, del tuo Paese, e spero che tu possa goderti ogni secondo, che tutti gli omaggi di oggi ti rendano felice. Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio", ha ribadito il brasiliano.
Messi e Neymar, 11 titoli insieme
Messi e Neymar hanno giocato 206 partite insieme, portando a casa 11 titoli: 4 scudetti (due al Barcellona e due al Psg), 1 Champions League, 1 Supercoppa Europea e un Mondiale per club, oltre a diverse coppe nazionali. "E' stato un onore aver giocato contro di te e, ancora di più, aver scritto la storia al tuo fianco", ha concluso Neymar.
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