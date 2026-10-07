Il discorso del Re: "Il giorno più triste. Penso a mio padre". Le ultime parole di Messi con la maglia dell'Argentina (e una stoccata finale)

Il discorso del Re . Leo Messi, visto che a Buenos Aires cala la notte ed è pur sempre la fine dell'inverno, indossa il giaccone, prende il microfono e regala le sue ultime parole da giocatore dell'Argentina al Monumental e al mondo intero. La moglie Antonela e i tre figli sono scesi in campo, Thiago, quasi quattordici anni, è il più emozionato. Lo deve consolare Scaloni mentre la mamma si occupa di Mateo e Ciro, gli altri due, che osservano il padre con gli occhi adoranti. Messi riesce a non piangere, sorride. Si emoziona. Ma tira dritto. "Non ho mai parlato così", si lascia sfuggire. Lo stadio è in rigoroso silenzio, si anima solo quando, ripensando al Mondiale, Messi nomina la partita contro l'Inghilterra. Un coro contro gli eterni rivali non fa mai male, a Buenos Aires. Così come non fa mai male una stoccatina a tutte quelle persone che, quando il Mondiale non arrivava, proprio teneri non erano con la nazionale: "C'è chi vuole male a questa squadra - ricorda Messi -. Non diamogli soddisfazione, uniti possiamo fare tutto".

Il discorso di Messi prima di salutare l'Argentina

E allora eccoli, i passaggi principali del discorso di Messi: “Provo tante emozioni, ovviamente la prima cosa a cui penso è mio padre". Poi il discorso si è spostato sul Mondiale: "Volevamo tanto tornare ad essere campioni del Mondo. La verità è che non è successo nulla di strano, come alcuni dicono. Abbiamo dato il massimo. La partita contro l'Inghilterra è stata incredibilmente estenuante per noi, sia fisicamente che emotivamente. Ce l'abbiamo fatta a fatica, abbiamo lottato come sempre, ma purtroppo non siamo riusciti a diventare campioni. Ma non abbiate dubbi sul fatto che ognuno dei miei compagni di squadra abbia lasciato tutto in campo per questa maglia. Per me indossare la maglia dell'Argentina è stato un orgoglio, giocarci la cosa più bella che mi potesse capitare".

Messi: "Grazie Argentina, ora sarò un tifoso"

E allora grazie, Argentina. E pure, un po', Don't cry for me: "Non posso far altro che esprimere la mia gratitudine. Indossare questa maglia per 20 anni è stato importantissimo per me. Non ho mai smesso di lottare, non ho mai smesso di impegnarmi, non ho mai smesso di voler essere sempre lì. Questo è un momento molto difficile per me. Ho avuto la possibilità di viaggiare in tutto il paese per giocare e sono grato per tutto ciò che ho vissuto. Grazie ai miei compagni di squadra che mi hanno fatto sentire un campione in ogni partita. Ho avuto al mio fianco dei guerrieri che hanno dato il massimo. Il giorno in cui siamo venuti qui dopo aver vinto il Mondiale è stato il più bello della mia carriera. Per creare squadre forti, bisogna creare squadre unite, perché ci sono persone che vogliono vedere la nazionale fallire e non dobbiamo dare loro questa soddisfazione. Noi abbiamo fatto - ha concluso Messi - cose incredibili perché eravamo uniti. Ora stiamo vicino a tutti loro, io sarò lì, dall'altra parte con voi, a tifare".