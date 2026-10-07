Cristiano Ronaldo svela sui social la verità e apre al ritorno con il Portogallo

Caos Portogallo, Jorge Jesus snobba Cristiano Ronaldo: "La sua lettera? Non l'ho letta"

Il tecnico portoghese tronca la discussione sul caso CR7, ma la stampa nazionale parla di una versione differente
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2 min

Pubblicato il 07.10.2026, 12:25

RonaldoJorge Jesus

Nonostante la vittoria contro la Norvegia di Haaland, il clima che si respira a Lisbona è tutt'altro che sereno. Il caso Ronaldo si arricchisce di un altro capitolo in un leitmotiv di decisioni e gesti apparentemente netti e smentite distensive. Dopo le dichiarazioni di Jorge Jesus in merito ad una nuova convocazione del nativo di Madeira per gli impegni di novembre in Nations League, la stessa leggenda ha risposto con una lettera accusatoria pubblicata sui propri canali. Piani di partecipazione non rispettati e parole rimangiate sarebbero stati due fattori fondamentali nella scelta dello stesso di abbandonare il ritiro. Una comunicazione, quella dell'ex Juve e Real Madrid, che ha scosso tutto il mondo del calcio ma che, secondo quanto dichiarato, non sarebbe stata nemmeno letta dallo stesso ct.

Jorge Jesus chiude la porta a CR7: "Nessun tempo per la lettera, guardavo l'Under 21"

Il comunicato di Ronaldo, nel quale si è anche scusato per aver disertato il raduno, ha subito trovato un muro di totale indifferenza da parte del Commissario Tecnico portoghese. Intercettato dai cronisti locali mentre rientrava a casa in tarda serata, Jorge Jesus ha liquidato la questione con pochissime parole che hanno gelato l'ambiente: "La sua lettera? Non l'ho vista, non ho avuto tempo". Il tecnico ha spiegato di essere rimasto impegnato a seguire da vicino la selezione dell'Under 21 lusitana, preferendo focalizzarsi unicamente sul campo piuttosto che sulle 2.000 parole di sfogo scritte dal fuoriclasse dell'Al-Nassr. Una reazione glaciale che di fatto azzera l'impatto del parziale dietrofront di CR7, rimarcando come la frattura all'interno del Portogallo rimanga ancora profondissima

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