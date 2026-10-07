Caos Portogallo, Jorge Jesus snobba Cristiano Ronaldo: "La sua lettera? Non l'ho letta"

Nonostante la vittoria contro la Norvegia di Haaland, il clima che si respira a Lisbona è tutt'altro che sereno. Il caso Ronaldo si arricchisce di un altro capitolo in un leitmotiv di decisioni e gesti apparentemente netti e smentite distensive. Dopo le dichiarazioni di Jorge Jesus in merito ad una nuova convocazione del nativo di Madeira per gli impegni di novembre in Nations League, la stessa leggenda ha risposto con una lettera accusatoria pubblicata sui propri canali. Piani di partecipazione non rispettati e parole rimangiate sarebbero stati due fattori fondamentali nella scelta dello stesso di abbandonare il ritiro. Una comunicazione, quella dell'ex Juve e Real Madrid, che ha scosso tutto il mondo del calcio ma che, secondo quanto dichiarato, non sarebbe stata nemmeno letta dallo stesso ct.