Ricordate l'allenatore del Southampton che "faceva spiare gli avversari"? È arrivata la squalifica con...

L'allenatore del Southampton , Tonda Eckert , è stato sanzionato con una squalifica di sei settimane con la condizionale da tutte le attività calcistiche per il suo coinvolgimento nello scandalo "Spygate" , che ha portato alla mancata partecipazione del Southampton dalla finale dei play-off del Championship , lo scorso maggio, oltre a una multa di 28.000 sterline per lo stesso Eckert e una penalizzazione di quattro punti da scontare nella stagione in corso per il club inglese.

Squalifica Eckert, il comunicato della FA

Eckert, 33 anni, era presente all'udienza allo stadio di Wembley il 24 settembre. La FA ha poi emesso il suo verdetto dopo averlo accusato di cattiva condotta a luglio. Il comunicato completo della FA in merito alla questione recita: "Tonda Eckert, allenatore del Southampton FC, è stato sanzionato da una Commissione Disciplinare indipendente per tre violazioni del Regolamento E3.1 della FA relative a una condotta scorretta tra dicembre 2025 e maggio 2026. L'allenatore è stato accusato di aver agito in modo improprio e/o di aver screditato il calcio dirigendo e/o autorizzando l'osservazione degli allenamenti di Oxford United FC, Ipswich Town FC e Middlesbrough FC in vista delle partite tra queste squadre e il Southampton FC, rispettivamente a dicembre 2025, aprile 2026 e maggio 2026. Tonda Eckert ha successivamente ammesso le accuse e una Commissione Disciplinare indipendente ha imposto una sospensione di sei settimane da tutte le attività calcistiche e correlate, sospesa fino alla fine della stagione 2027/28, una multa di 28.000 sterline e un rimprovero a seguito di un'udienza. La sanzione sospesa entrerà in vigore qualora venga accertato che abbia violato le norme o i regolamenti richiedendo, autorizzando, acquisendo o utilizzando informazioni derivanti da qualsiasi osservazione degli allenamenti di un altro club, in qualunque forma tale osservazione si presenti".

Il Southampton volta pagina: "Ci auguriamo sia la fine di un periodo deplorevole della nostra storia"

Il Southampton, che ha evitato ulteriori sanzioni, ha rilasciato una dichiarazione in seguito all'annuncio: "Ci auguriamo che questo ponga fine a un periodo deplorevole della nostra storia e che siano state adottate misure per garantire che simili errori di valutazione non si ripetano mai più nel nostro club. Cogliamo l'occasione per ringraziare i nostri sostenitori per il loro supporto incondizionato durante tutto questo percorso. La nostra base di tifosi non ha eguali e siamo entusiasti di guardare avanti insieme verso un futuro radioso".