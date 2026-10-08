Caso Cristiano Ronaldo, i giocatori del Portogallo contro di lui? L'indizio social fa discutere

Il caso Cristiano Ronaldo si infittisce e, soprattutto, si arricchisce di un nuovo capitolo. A scriverlo, come spesso accade nel calcio moderno, sono i social e la capillare ricerca portata avanti dal quotidiano spagnolo Marca, che ha diffuso un dettaglio che a molti era sfuggito. Un segnale dalla duplice chiave di lettura, ma che coinvolge inevitabilmente i compagni di nazionale di CR7 . Dal primo all'ultimo.

Caso Ronaldo, dalla Spagna: "Nessun giocatore del Portogallo ha messo mi piace al post di CR7"

A margine di un post che ha rapidamente superato i 18 milioni di like e i 562mila commenti, senza contare migliaia di salvataggi e repost, appare quantomeno singolare che non compaia nessun "mi piace" di un compagno di nazionale. Soprattutto dopo quello che è successo. Il caso Ronaldo continua a far discutere in patria e in tutto il mondo, con la lettera indirizzata al Portogallo e al ct Jorge Jesus diventata ben presto virale. Sì, virale grazie a fan, tifosi e tanti calciatori che hanno condiviso il rettangolo verde con CR7, ma non grazie all'interazione dei giocatori della selezione lusitana. Che sia un indizio social dopo quanto successo nel ritiro portoghese all'indomani di Norvegia-Portogallo? Difficile dirlo con certezza, ma quando si tratta di un totem come Ronaldo tutto fa rumore. Se poi manca all'appello anche un grande amico di Cristiano quale Diogo Dalot, allora gli indizi diventano due.