"Cristiano Ronaldo sospeso dal Portogallo": ecco quanto potrebbe durare la punizione  

ROMA - Nonostante le quattro vittorie in altrettante partite e il primato a punteggio pieno nel gruppo A4 di Nations League , in Portogallo tiene inevitabilmente ancora banco il 'caso' Cristiano Ronaldo , nato dopo l'abbandono del ritiro da parte di un CR7 in rotta con il ct Jorge Jesus (con cui ha lavorato nella passata stagione all'Al-Nassr nella Saudi Pro League).

Portogallo, tiene banco il caso Ronaldo

In una lettera pubblicata sui social, il capitano storico della Seleçao lusitana (con cui ha segnato 146 gol in 234 partite) ha chiesto scusa a tifosi e compagni ma anche spiegato le motivazioni del suo gesto, dicendosi inoltre pronto a tornare dopo aver affrontato la meritata sanzione, che secondo la stampa inglese scatterà automaticamente.

In Inghilterra sicuri: "CR7 verrà sospeso"

Ad affermarlo è il 'Mirror', secondo cui le "rigorose regole della Federazione" arriverà per Ronaldo una sospensione dalla nazionale portoghese: "Il comitato disciplinare - spiega ancora il tabloid - deve ancora stabilire la sua durata: tra uno e sei mesi". Il Portogallo intanto tornerà in campo il mese prossimo per le ultime due partite del Gruppo A4 di Nations League, in cui ha già archiviato il passaggio ai quarti: la prima in casa contro la Danimarca (14 novembre), la seconda in trasferta contro il Galles (17 novembre). Non ci sarà CR7, ma resta ancora da capire se il suo sia stato un addio alla Seleçao o solo un arrivederci.