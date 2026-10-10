Incredibile in Svezia: Aik-Brommapojkarna senza gol nel primo tempo, poi finisce 5-6

SOLNA (Svezia) - Match straordinariamente a due facce tra Aik Solna e Brommapojkarna , nella 23ª giornata del campionato svedese: il primo tempo a Solna, vicino Stoccolma, si chiude senza reti, sullo 0-0, poi nella ripresa le due squadre (che sono nella seconda metà della classifica della Allsvenskan ) si scatenano in un'altalena di emozioni con 11 gol e il punteggio finale di 6-5 per la formazione ospite. Al rientro dall'intervallo, al 48', il Brommapojkarna sblocca l'incontro grazie a Strand ma viene riacciuffato sull'1-1 dal gol di Ali al 55' per i padroni di casa.

AIK-BROMMAPOJKARNA 5-6, TUTTI I GOL

Da 1-5 a 5-5 fino al gol della vittoria ospite

Poi l'incontro diventa una sinfonia della squadra ospite, che si porta sul 5-1 grazie alle reti di Sever al 59', Odefalk al 61', ancora Sever al 66' e Kurochkin al 70'. Quando il match sembra ormai chiuso, con 20 minuti ancora da giocare, l'Aik ha una reazione incredibile e rimonta fino al 5-5 grazie ai gol del nuovo entrato Ayari al 73', dell'altro nuovo entrato Gustafsson all'81' e 83', poi di Hove all'8' minuto di recupero. Ebbri di emozioni e gol, i tifosi di casa subiscono la doccia gelata qualche secondo più tardi, quando Hansen realizza la rete del definitivo 6-5 per il Brommapojkarna. Nella classifica della Allsvenskan, il campionato svedese, il Brommapojkarna è undicesimo con 30 punti in 23 gare mentre l'Aik è nono con tre lunghezze in più. In testa c'è il sorprendente Sirius, che ha 9 punti di vantaggio sulla seconda in classifica.