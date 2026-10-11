Seedorf torna in panchina dopo 7 anni: l'ex Milan è il nuovo allenatore del Corinthians

A sette anni di distanza dalla sua ultima parentesi in panchina da commissario tecnico del Camerun, Clarence Seedorf è pronto a rimettersi in gioco. A cinquant'anni, l'ex fuoriclasse olandese è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Corinthians, storico club brasiliano. "Accettare questa sfida rappresenta un grande onore ma anche una responsabilità enorme. Sono arrivato con l'obiettivo di dare il massimo per plasmare un gruppo capace di lottare con il coltello tra i denti su ogni pallone, dal primo all'ultimo minuto, inseguendo la vittoria a ogni costo", ha dichiarato Seedorf durante la sua presentazione ufficiale.