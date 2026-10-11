Seedorf torna in panchina dopo 7 anni: l'ex Milan è il nuovo allenatore del Corinthians
A sette anni di distanza dalla sua ultima parentesi in panchina da commissario tecnico del Camerun, Clarence Seedorf è pronto a rimettersi in gioco. A cinquant'anni, l'ex fuoriclasse olandese è diventato ufficialmente il nuovo allenatore del Corinthians, storico club brasiliano. "Accettare questa sfida rappresenta un grande onore ma anche una responsabilità enorme. Sono arrivato con l'obiettivo di dare il massimo per plasmare un gruppo capace di lottare con il coltello tra i denti su ogni pallone, dal primo all'ultimo minuto, inseguendo la vittoria a ogni costo", ha dichiarato Seedorf durante la sua presentazione ufficiale.
Seedorf atteso in Brasile per la nuova avventura
Il tecnico sbarcherà nei prossimi giorni a San Paolo per raccogliere l'eredità di Fernando Diniz, sollevato dall'incarico lo scorso mercoledì. Per l'ex centrocampista - che proprio in terra brasiliana aveva appeso gli scarpini al chiodo dopo una parentesi di un anno e mezzo con il Botafogo - si tratta della quinta avventura in panchina. Il suo percorso da allenatore è iniziato nel 2014 al Milan (22 partite), per poi proseguire in Cina allo Shenzhen nel 2016 e in Spagna con il Deportivo La Coruna nel 2018. L'ultima esperienza risale al biennio 2018-2019 al timone del Camerun, conclusasi dopo l'eliminazione agli ottavi di finale della Coppa d'Africa.
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