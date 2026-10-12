Cristiano Ronaldo dopo l'addio di Messi all'Argentina: "Il migliore sono io". Ma sono frasi vecchie, bufera sui social

Volente o nolente, Cristiano Ronaldo finisce sempre al centro di polemiche e dibattiti social divisivi. L'ultimo caso, quello che l'ha visto in contrasto con il ct del Portogallo, Jorge Jesus, gli è costato la sospensione in nazionale e l'apertura di un procedimento. Adesso, si è aggiunto un nuovo capitolo in cui CR7 è di nuovo nel mirino, anche se questa volta l'ex Juventus non ha alcuna colpa.

Cristiano Ronaldo di nuovo nel caos

Una frase di Cristiano Ronaldo, in cui affermava di essere "il migliore della storia", ha scatenato nuove polemiche dopo essere stata riportata dalla CNN portoghese e ripresa da The Athletic. In realtà, però, quella frase, pubblicata dopo l'addio di Messi all'Argentina, non è attuale, ma risale a un'intervista del 2025. L'emittente televisiva, una volta accortasi dell'errore, ha cancellato la frase incriminata poche ore dopo averla pubblicata, anche se ormai quelle parole avevano fatto il giro del mondo.

Social infiammati contro Ronaldo

In quell'intervista Ronaldo aveva anche dichiarato che "la gente non apprezza la forma in cui sono, i miei gol, non dà al livello che offro e ai miei gol il riconoscimento che meritano", aggiungendo di vivere il presente: "Non so cosa succederà domani. Magari un giorno mi sveglierò e perderò la motivazione, e non vorrò più giocare; non so davvero cosa potrebbe succedere". Queste dichiarazioni, visto il contesto attuale (l'addio di Messi e la rottura con la nazionale del Portogallo), hanno infiammato i social media.