Messi non smette di stupire: magico assist e pass per i playoff con l'Inter Miami

MIAMI (Stati Uniti) - Fresco di addio alla nazionale argentina, Lionel Messi non smette di mostrare la sua classe con la sua squadra di club, l'Inter Miami. Nella notte il 39enne sudamericano è stato protagonista con un assist della vittoria casalinga dei suoi per 2-0 sul New York City : un successo che vale l'aritmetica qualificazione ai playoff della MLS per l'Inter Miami. Con 5 giornate ancora da giocare nella Eastern Conference , la formazione di Messi è seconda in classifica a 52 punti, 19 in più proprio del New York City, decimo, che a oggi sarebbe la prima squadra esclusa dalla fase decisiva per il titolo.

Inter Miami-New York City 2-0

Davanti a 25.773 spettatori, i padroni di casa sono passati in vantaggio al 20' con un'azione corale conclusa dall'assist di Luis Suarez (anche lui un veterano dell'Inter Miami con i suoi 39 anni e 143 presenze nella nazionale uruguaiana) per il gol di Berterame, attaccante messicano di origine argentina. Il raddoppio è maturato nel recupero del primo tempo: Messi si è accentrato, ha attirato su di sé tre avversari, trovando poi lo spazio per servire con l'esterno sinistro il suo scudiero Rodrigo De Paul, che ha insaccato dal limite. Messi e compagni torneranno in campo nella notte tra sabato e domenica contro l'Atlanta United, in trasferta, nella 30ª giornata della Eastern Conference. I playoff della MLS sono in programma dal 18 novembre al 18 dicembre.