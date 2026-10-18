Leao: "Rimango un tifoso del Milan"

Leao entra con il Galatasaray ma la sua partita dura un quarto d'ora: cos'è successo

L'ex Milan, ancora a caccia del primo gol con la nuova maglia, sostituito poco dopo il suo ingresso nel match di campionato contro il Genclerbirligi: i dettagli
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2 min

Pubblicato il 18.10.2026, 10:51

LeaoGalatasarayMilanTurchia

ISTANBUL (TURCHIA) - Se in nazionale ha avuto l'onore di vedersi assegnato il numero 7 di Cristiano Ronaldo (dopo l'abbandono del ritiro del Portogallo da parte di CR7), continua ad essere avaro di soddisfazioni per Rafa Leao l'inizio dell'avventura al Galatasaray.

 

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Leao entra e va subito ko

Partito dalla panchina nel match di campionato vinto allo scadere dai giallorossi sul campo del Genclerbirligi di Ankara (0-1), al 61' l'ex attaccante del Milan è stato gettato nella mischia dal tecnico Buruk al posto di Sane, ma già al 77' è stato richiamato in panchina per lasciare spazio a Gul. Scelta tecnico? No, perché Leao è stato costretto a uscire per un problema all'inguine.

 

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Ancora a secco con il Galatasaray

Uno stop che complica ulteriormente il cammino di Leao, ancora a caccia del primo gol con la maglia del Galatasaray dopo essere rimasto a secco nelle prime 7 presenze totalizzate (5 in campionato e 2 in Champions League). Da capire quante partite salterà ora il portoghese, con i giallorossi attesi in questa fine di ottobre dalla trasferta europea sul campo del Lille (mercoledì 21) e poi dalle due sfide di campionato contro il Fenerbahce (lunedì 26 in casa) e nella tana del Konyaspor (venerdì 30).

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