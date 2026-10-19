Caso Jorge Jesus-Ronaldo, la decisione della Federazione: "Squalifica di un mese dal Portogallo e multa per Cristiano"

Caso Cristiano Ronaldo : arriva la sanzione della Federazione portoghese, dopo la decisione di CR7 di lasciare anzitempo il ritiro della selezione lusitana . Il problema non sarà la multa, così come la sospensione, non particolarmente lunga. Ronaldo dovrà versare appena 255 euro alla Federcalcio portoghese e restare 30 giorni fuori dal giro della Nazionale per aver abbandonato il ritiro della Seleçao in Danimarca durante le sfide valide per la Nations League.

Ronaldo, infrazione disciplinare: squalifica e sanzione pecuniaria

"La sanzione - come riporta A Bola - è stata resa nota dal Consiglio Disciplinare (CD) della Federazione Calcistica Portoghese (FPF), a seguito dell'esame condotto dalla sua sezione non professionistica nell'ambito del procedimento avviato contro il capitano del Portogallo - il quale, va precisato, si trovava già sotto una sospensione provvisoria. Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni addotte, il Consiglio Disciplinare della Federcalcio ha deciso di confermare integralmente gli addebiti. Di conseguenza, il deferito, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è ritenuto colpevole di aver commesso - intenzionalmente e in un'unica occasione - un'infrazione disciplinare. Viene pertanto inflitta una squalifica di 30 giorni, oltre a una sanzione pecuniaria di 255,00 euro".