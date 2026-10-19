Caso Jorge Jesus-Ronaldo, la decisione della Federazione: "Squalifica di un mese dal Portogallo e multa per Cristiano"
Caso Cristiano Ronaldo: arriva la sanzione della Federazione portoghese, dopo la decisione di CR7 di lasciare anzitempo il ritiro della selezione lusitana. Il problema non sarà la multa, così come la sospensione, non particolarmente lunga. Ronaldo dovrà versare appena 255 euro alla Federcalcio portoghese e restare 30 giorni fuori dal giro della Nazionale per aver abbandonato il ritiro della Seleçao in Danimarca durante le sfide valide per la Nations League.
Ronaldo, infrazione disciplinare: squalifica e sanzione pecuniaria
"La sanzione - come riporta A Bola - è stata resa nota dal Consiglio Disciplinare (CD) della Federazione Calcistica Portoghese (FPF), a seguito dell'esame condotto dalla sua sezione non professionistica nell'ambito del procedimento avviato contro il capitano del Portogallo - il quale, va precisato, si trovava già sotto una sospensione provvisoria. Sulla base di quanto esposto e per le motivazioni addotte, il Consiglio Disciplinare della Federcalcio ha deciso di confermare integralmente gli addebiti. Di conseguenza, il deferito, Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, è ritenuto colpevole di aver commesso - intenzionalmente e in un'unica occasione - un'infrazione disciplinare. Viene pertanto inflitta una squalifica di 30 giorni, oltre a una sanzione pecuniaria di 255,00 euro".
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