L'ammissione di Courtois e l'indizio sul suo futuro nel Belgio: "Mi hanno tolto dal gruppo Whatsapp"
MADRID (SPAGNA) - "Rinnovo con il Real Madrid? Non è ancora definitivo. In linea di principio, la questione dovrebbe risolversi rapidamente. Non c'è problema. Dobbiamo solo trovare il tempo affinché il mio agente e mio padre discutano gli ultimi dettagli". Così il portiere dei Blancos, Thibaut Courtois, in una lunga intervista a DAZN Belgio sul prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2027. Tra i tanti temi toccati, anche il futuro vincitore del Pallone d'Oro, che verrà assegnato lunedì 26 ottobre a Londra: "Penso che Kylian (Mbappé, ndr) se lo meriti. Dobbiamo scegliere chi ha vinto dei titoli o chi è stato superiore agli altri per tutta la stagione, anche se non ha vinto nulla? Credo che nessuno sia stato migliore di Mbappé a livello individuale, ma purtroppo non abbiamo vinto nulla collettivamente". Il portiere del Real Madrid lo vede davanti a Lamine Yamal: "Secondo me, ha avuto un Mondiale leggermente peggiore, ma è diventato campione del mondo, ha vinto la Liga con il Barcellona e ha avuto un'ottima stagione".
Courtois e l'indizio sul futuro nel Belgio: "Sono stato escluso dal gruppo Whatsapp della Nazionale"
L'estremo difensore ha anche parlato anche della sua assenza dalla nazionale belga e ha rivelato di non far più parte del gruppo Whatsapp: "Sono stato escluso dal gruppo WhatsApp dei giocatori. Quel gruppo viene utilizzato per comunicare informazioni, come gli orari degli allenamenti. Ogni tanto ci sono alcuni messaggi, ma non molti" Il classe 1992, sempre pronto a dare una mano alla sua nazionale quando necessario, ha chiarito di non pretendere un posto da titolare: "Non sono mai entrato in nazionale dando per scontato di giocare automaticamente. Conosco le mie qualità e so di poter essere importante per la squadra. Nessuno deve garantirmi un posto da titolare".
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