L'ammissione di Courtois e l'indizio sul suo futuro nel Belgio: "Mi hanno tolto dal gruppo Whatsapp"

MADRID (SPAGNA) - "Rinnovo con il Real Madrid? Non è ancora definitivo. In linea di principio, la questione dovrebbe risolversi rapidamente. Non c'è problema. Dobbiamo solo trovare il tempo affinché il mio agente e mio padre discutano gli ultimi dettagli". Così il portiere dei Blancos, Thibaut Courtois, in una lunga intervista a DAZN Belgio sul prolungamento del contratto, in scadenza il 30 giugno 2027. Tra i tanti temi toccati, anche il futuro vincitore del Pallone d'Oro, che verrà assegnato lunedì 26 ottobre a Londra: "Penso che Kylian (Mbappé, ndr) se lo meriti. Dobbiamo scegliere chi ha vinto dei titoli o chi è stato superiore agli altri per tutta la stagione, anche se non ha vinto nulla? Credo che nessuno sia stato migliore di Mbappé a livello individuale, ma purtroppo non abbiamo vinto nulla collettivamente". Il portiere del Real Madrid lo vede davanti a Lamine Yamal: "Secondo me, ha avuto un Mondiale leggermente peggiore, ma è diventato campione del mondo, ha vinto la Liga con il Barcellona e ha avuto un'ottima stagione".