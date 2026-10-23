Paura per Onana in Turchia: l’ex Inter coinvolto in un incidente stradale

Momenti di apprensione per Andre Onana. L’auto del portiere camerunense, di proprietà del Manchester United e attualmente in prestito al Trabzonspor, è rimasta coinvolta in un maxi-tamponamento a catena sulla strada Yomra, nei pressi di Trabzon, località turistica affacciata sul Mar Nero. L’incidente è avvenuto mentre il trentenne faceva ritorno dalla partita di Conference League contro gli scozzesi degli Hearts, vinta 2-0 dai suoi. L’episodio si è chiuso senza conseguenze gravi per l’ex numero uno dell'Inter.