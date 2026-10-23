Paura per Onana in Turchia: l’ex Inter coinvolto in un incidente stradale
Momenti di apprensione per Andre Onana. L’auto del portiere camerunense, di proprietà del Manchester United e attualmente in prestito al Trabzonspor, è rimasta coinvolta in un maxi-tamponamento a catena sulla strada Yomra, nei pressi di Trabzon, località turistica affacciata sul Mar Nero. L’incidente è avvenuto mentre il trentenne faceva ritorno dalla partita di Conference League contro gli scozzesi degli Hearts, vinta 2-0 dai suoi. L’episodio si è chiuso senza conseguenze gravi per l’ex numero uno dell'Inter.
Incidente stradale per Onana, la dinamica e gli accertamenti in ospedale
Secondo le prime ricostruzioni, un altro veicolo avrebbe tamponato ad alta velocità la macchina su cui viaggiava Onana, innescando una serie di urti tra più mezzi. Il portiere è stato trasportato in ospedale per i controlli di rito, al termine dei quali i medici lo hanno dimesso a breve distanza dal ricovero. Al momento non sono state comunicate conseguenze fisiche né ripercussioni sulla sua disponibilità per le prossime gare del Trabzonspor, che tira un sospiro di sollievo.
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