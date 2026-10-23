Primi sorrisi per il Monchengladbach: 3-2 in rimonta sul campo dello Stoccarda

La settima giornata della Bundesliga si è aperta con l'anticipo tra Stoccarda e Borussia Monchengladbach. Un match, divertente equilibrato e ricco di colpi di scena. La sfida si è conclusa con il successo degli ospiti, che si sono imposti in rimonta con il risultato di 3-2, ottenendo i primi tre punti in campionato.