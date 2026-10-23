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Primi sorrisi per il Monchengladbach: 3-2 in rimonta sul campo dello Stoccarda

La sfida valevole come anticipo della settima giornata della Bundesliga, ha visto il primo successo in campionato per gli ospiti 
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2 min

Pubblicato il 23.10.2026, 22:30

BundesligaStoccardaBorussia Monchengladbach

La settima giornata della Bundesliga si è aperta con l'anticipo tra Stoccarda e Borussia Monchengladbach. Un match, divertente equilibrato e ricco di colpi di scena. La sfida si è conclusa con il successo degli ospiti, che si sono imposti in rimonta con il risultato  di 3-2, ottenendo i primi tre punti in campionato. 

Stoccarda-Borussia Monchengladbach, tabellino e statitische

Lo Stoccarda parte forte, gioiello di Scally

Ritmi alti sin dalle prime battute: lo Stoccarda parte forte e al quinto minuto sblocca il risultato. Pejcinovic tocca di testa per Demirovic, che lascia partire un bolide dai trenta metri che piega le mani al portiere Nicolas (non esente da responsabilità). Al 38' arriva il pareggio del Monchengladbach: Uno calcia dalla distanza e Scally si inventa una deviazione con il tacco, che sorprende il portiere avversario.

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Monchengladbach show nella ripresa

Ad inizio ripresa gli ospiti ribaltano il risultato: Mohya ruba palla in area avversaria e serve Machino, che da sottomisura insacca. Poi è lo stesso Mohya a realizzare la rete del 3-1 con un colpo di testa ravvicinato, dopo una lunga e rocambolesca ripartenza degli ospiti. Partita chiusa? Neanche per sogno: Demirovic segna il gol del 2-3 e accende il finale: i padroni di casa attaccano, ma gli ospiti reggono e portano a casa il successo. 

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