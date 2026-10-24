I retroscena su Kompany: la squadra preoccupata per lui, le notti insonni, i caffè e quelle riunioni infinite

Kompany ultime news: come sta e cosa può aver scatenato il malore

L'ex campione del Manchester City, per dedicarsi al lavoro, avrebbe sottovalutato la situazione: "Ma Kompany non se la prendeva con calma - si legge ancora -. Dopo la trasferta ad Augusta (2-2), la squadra si è recata per tre giorni nella fredda città norvegese di Stavanger (3-3). A questo sono seguiti i preparativi per la vittoria per 6-1 contro il Lipsia. Sabato scorso, Kompany ha potuto solo stare in panchina. L'infezione virale gli aveva anche causato problemi all'anca: stare in piedi a lungo e salire le scale era diventato difficile per lui. Subito dopo la partita, ha dovuto sdraiarsi sul divano del suo ufficio. È tornato a Säbener Straße domenica, ma è stato assente lunedì e martedì. Invece di dirigere l'allenamento, ha dovuto sottoporsi a un controllo medico completo. L'assistente allenatore Aaron Danks lo ha rimpiazzato anche nella conferenza stampa di martedì scorso. E sospettava già che sarebbe stato difficile convincere Kompany a prendersi una pausa prolungata: "Non è affatto facile convincere Vincent a riposare. È una sfida: lo conosci come persona! È un vero leader e lavora sodo. Ma ha un virus ed è importante che si riposi". E adesso? Kompany è in ospedale, dal Bayern al City tutti gli sono accanto con la speranza che le cure facciano effetto subito e torni quanto prima ad allenare. Magari con ritmi diversi.

La ricostruzione inedita su Kompany

Continua ancora il racconto: dopo i controlli, Kompany si è presentato di nuovo al campo: riscaldamento mercoledì mattina, viaggio in pullman fino all'hotel, discorso alla squadra, partenza per lo stadio, indicazioni dalla panchina, interviste televisive, conferenza stampa... Kompany ha fatto tutto da solo. E, allora, la ricostruzione inedita firmata Bild termina così: "L'allenatore è stato spesso coinvolto nell'ampliamento del campo di allenamento, compresa la nuova struttura XXL con schermo divisorio per consentire sessioni a porte chiuse. Dedica inoltre molta attenzione alla pianificazione della squadra e ai trasferimenti. Svolge un'intensa preparazione degli allenamenti ogni giorno, a volte analizzando le partite fino a tarda notte a casa sul suo computer portatile. Questo ha avuto un forte impatto su di lui nelle ultime settimane. Il suo malore dimostra che le preoccupazioni della squadra erano giustificate. Ora l'unica priorità è la sua guarigione".