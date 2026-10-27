L'Arsenal perde ad Highbury contro una squadra di quarta divisione: no, non è Febbre a 90. E vi spieghiamo perché

FLEETWOOD (INGHILTERRA) - Una pagina da romanzo quella scritta dal Fleetwood, squadra di quarta divisione riuscita a superare ai rigori i campioni d'Inghilterra dell'Arsenal negli ottavi di finale della Carabao Cup . Un'impresa storica, compiuta tra le mura amiche dello stadio Highbury, che curiosamente porta lo stesso nome dello storico impianto che ha ospitato i 'Gunners' dal 1913 al 2006 e teatro dei racconti dedicati da Nick Hornby al 'boring' Arsenal nel suo libro Febbre a 90°.

Impresa del Fleetwood: battuto l'Arsenal a Highbury

Una notte da eroi per i ragazzi del Fleetwood, formazione di League Two, riusciti a portarsi in vantaggio al 21' con Loupalo-Bi ma poi raggiunti dai 'Gunners' di Arteta, che hanno pareggiato al 50' con Gyokeres senza poi riuscire a trovare il sorpasso, chiudendo in dieci nel finale (per l'espulsione di Downman all'85'). Ai rigori poi l'ha spuntata il Fleetwood che ne ha trasformati cinque su cinque, mentre l'errore di Bruno Guimaraes è costato all'Arsenal l'eliminazione.

Anche il Bradford vola ai quarti di Carabao Cup

Ai quarti di finale della Carabo Cup come il Fleetwood è volato anche il Bradford Ciry, che ha battuto 2-0 il Peterborough nella sfida tra squadre di terza divisione. A decidere il match i gol di Gillesphey e Phillips.