Tragedia in Spagna, la Coppa del Re si ferma: rinviate le partite

Il calcio spagnolo si ferma davanti alla tragedia. La Federcalcio spagnola (RFEF) ha disposto il rinvio di tutte le partite di Coppa del Re in programma oggi, in segno di lutto per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi della stazione di Urda, nella provincia di Toledo. Secondo le prime informazioni diffuse, due treni ad alta velocità si sono scontrati, provocando un bilancio pesantissimo: più di 30 le vittime e centinaia di feriti. Numeri ancora provvisori, mentre proseguono le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.