Tragedia in Spagna, la Coppa del Re si ferma: rinviate le partite
Il calcio spagnolo si ferma davanti alla tragedia. La Federcalcio spagnola (RFEF) ha disposto il rinvio di tutte le partite di Coppa del Re in programma oggi, in segno di lutto per il drammatico incidente ferroviario avvenuto nei pressi della stazione di Urda, nella provincia di Toledo. Secondo le prime informazioni diffuse, due treni ad alta velocità si sono scontrati, provocando un bilancio pesantissimo: più di 30 le vittime e centinaia di feriti. Numeri ancora provvisori, mentre proseguono le operazioni di soccorso e gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente.
Coppa del Re, possibili rinvii anche per le partite di domani
La RFEF ha deciso di sospendere immediatamente gli incontri previsti nella giornata odierna, rinviandoli a data da destinarsi. Anche le partite in calendario domani potrebbero subire lo stesso provvedimento, in attesa di ulteriori comunicazioni ufficiali. Una decisione che testimonia la gravità dell'accaduto e la volontà del mondo del calcio spagnolo di unirsi al dolore delle famiglie delle vittime. La riprogrammazione delle gare sarà definita successivamente dalla Federazione.
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