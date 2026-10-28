Manchester City e Liverpool ai quarti di finale di Carabao Cup

La squdra di Maresca rimonta con il Brighton e la spunta dal dischetto, avanti anche i Reds, dopo l'1-1 con il Chelsea
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2 min

Pubblicato il 28.10.2026, 23:48

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ROMA - Dopo la clamorosa qualificazione del Fleetwood, passato ai rigori contro l'Arsenal e volato ieri ai quarti della Carabao Cup come il Bradford City, altre cinque gare degli ottavi di finale sono andate in scena oggi (mercoledì 28 ottobre) in attesa della sfida Everton-Newcastle che chiuderà il programma domani.

Manchester City avanti solo ai rigori

Accede ai quarti di finale di Carabao il Manchester City di Maresca, ma per il rotto della cuffia. I citizens infatti rimontano per due volte all'Etihad contro il Brighton, che passa in vantaggio prima con Yalcouyé e poi con Rutter, ma viene raggiunto prima da Kovacic e poi da Vitor Reis. Ai rigori, dopo gli errori di Kovavic e di Ayari, risolvono la rete di Cherki ed il tiro sbagliato da Dunk.

Manchester City-Brighton 2-2 (4-3 dcr): cronaca, statistiche e tabellino

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