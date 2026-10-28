Cinquina Bayern in Coppa di Germania sotto gli occhi di Kane

Con il Pallone d'Oro in panchina e Kompany ancora convalescente, goleada sul Magdeburgo. Agli ottavi anche Leverkusen, Friburgo e Stoccarda
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3 min

Pubblicato il 28.10.2026, 23:55

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ROMA - Otto le gare che hanno concluso oggi il programma dei sedicesimi di finale della Coppa di Germania, con i fari che erano ovviamente puntati sul Bayern Monaco di Kompany (ancora out e sostituito dal suo vice Aaron Danks dopo essere collassato al termine di una seduta di allenamento la settimana scorsa), alla prima uscita dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro 2026 al suo centravanti Harry Kane.

Poker Bayern sotto gli occhi di Kane

Con Kane, fresco di Pallone d'Oro, in panchina, il Bayern liquida agevolmente i Magdeburgo, che si regala comunque il brivido del momentaneo pari per 6-1. Doppietta di Olise, gol di Saibari, sostituto del bomber britannico, e reti di Davies, Brown e Daiber per la squadra dell'ancora convalescente Kompany, che vola agli ottavi. 

Bayern Monaco-Magdeburgo 6-1: cronaca, statistiche e tabellino

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