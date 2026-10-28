Cinquina Bayern in Coppa di Germania sotto gli occhi di Kane

ROMA - Otto le gare che hanno concluso oggi il programma dei sedicesimi di finale della Coppa di Germania, con i fari che erano ovviamente puntati sul Bayern Monaco di Kompany (ancora out e sostituito dal suo vice Aaron Danks dopo essere collassato al termine di una seduta di allenamento la settimana scorsa), alla prima uscita dopo l'assegnazione del Pallone d'Oro 2026 al suo centravanti Harry Kane.