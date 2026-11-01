Vlahovic indignato, si prende uno schiaffo in faccia dall'avversario e risponde come Balotelli

Ancora una volta in gol (settimo in otto partite nella Süper Lig ). Maltrattato, calcisticamente parlando. Dusan Vlahovic fa il giro del web con la sua reazione alla Balotelli sul campo del Kasimpasa . L'attaccante del Besiktas ha ricevuto uno schiaffo in pieno viso, in caduta dopo un duello con un avversario (non sanzionato neppure con un'ammozione). Poi, si è sfogato.

"Perché sempre io?", lo sfogo di Vlahovic alla Balottelli in Kasimpasa-Besiktas è virale

Con lo sguardo rivolto verso le panchine, l'attaccante serbo ha mostrato in maniera plateale la sua indignazione eclamando: “Why always me?” ("Perché sempre io?"). A farlo tornare sul pezzo ci ha pensato Italiano fornendogli indicazioni e spronandolo a gran voce. La partita, valida per la decima giornata del massimo campionato turco, si è conclusa sul risultato di 2-2. Salgono a 6 i punti di ritardo del Besiktas dalla capolista Galatasray, nonostante il secondo risultato utile consecutivo inanellato.