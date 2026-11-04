Owono rompe il silenzio dopo la morte di Jesus De Miguel: "I giorni più difficili della mia vita" 

Il portiere ha affidato al sito ufficiale dell'Andorra le prime parole di dolore per la scomparsa dell'attaccante del Tenerife  
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2 min

Pubblicato il 04.11.2026, 17:49

owonoDe Miguel

Jesus Owono è un uomo distrutto. Il portiere si è scontrato in maniera violenta con Jesus de Miguel, attaccante del Tenerife, che poi successivamente è morto in ospedale. L'estremo difensore dell'Andorra sta vivendo dei giorni complicati. In queste ore ha rotto il silenzio, affidando dei pensieri al suo club. La notizia ha sconvolto la Spagna e più in generale il mondo del calcio, tanto che da ieri viene rispettato un minuto di silenzio sui campi che ospitano le partite della Champions League. I sensi di colpa sono enormi. Anche perché Owono non poteva mai e poi mai immaginare cosa sarebbe successo dopo. Senza dimenticare che dai settori dello stadio Heliodoro Rodriguez Lopez di Tenerife, i tifosi l'hanno scortato verso gli spogliatoi urlando la parola "assassino".         

Le parole di Owono dopo la morte di Jesus de Miguel 

"Sono i giorni più difficili della mia vita. Faccio fatica a trovare le parole e mi è molto difficile elaborare tutto ciò che è successo. Provo un dolore immenso per la perdita di Jesus. Il mio pensiero va a lui, alla sua famiglia e a tutte le persone che lo amavano".

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