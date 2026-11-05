Cristiano Ronaldo dice addio al Portogallo: "Arrivata l'ora di lasciare la numero 7"

Ronaldo annuncia il ritiro dalla Nazionale: "È il momento di appendere al chiodo la maglia numero 7"

"Il Portogallo sarà sempre nel mio cuore - ha scritto Ronaldo, aprendo così il suo messaggio ai tifosi lusitani -. Al popolo portoghese: è giunto il momento di appendere al chiodo la maglia numero 7 della nostra nazionale. Non l'ho mai sentita esclusivamente mia, ma per 23 anni ho avuto il privilegio e la responsabilità di indossarla. Oggi è arrivato il momento di tramandarla alla generazione futura. Non è stata una decisione facile perché non è stata presa solo con la testa ma anche con il cuore". Ronaldo era stato protagonista nelle scorse settimane dello scontro con il neo ct Jorge Jesus, fino ad essere sospeso per un mese dalla Federazione portoghese per aver abbandonato il ritiro durante gli impegni di Nations League.

Ronaldo e il Portogallo, un viaggio iniziato nel 2003

Tra ricordi ed emozioni, Ronaldo ha aggiunto: "Il viaggio iniziato nel 2003 ha cambiato la mia vita per sempre è arrivato alla fine - ha sottolineato nella sua lettera sui social -. Quando mi guardo indietro non vedo solo le partite, gol, record e trofei. Vedo le persone, i portoghesi che vivono all'estero e che per 90 minuti si sentono un po' più vicino a casa. Vedo i milioni di tifosi che non ho mai conosciuto personalmente ma sono diventati parte della mia vita perché, alla fine, il calcio è più di uno sport. Attraverso la mia carriera in nazionale mi sono sempre spinto oltre i limiti fisici. Ho voluto vincere, essere il migliore e fare la storia. Ho sempre pensato che potessimo andare avanti e ho dato tutto per questa maglia. Ci sono state notti speciali e che non dimenticherò mai".