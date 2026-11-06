Il Valenciennes perde e i tifosi contestano la squadra così: sugli spalti parte la musica da circo!

ROMA - Una contestazione pacifica e ironica , ma condita da una sottile ferocia quella dei tifosi del Valenciennes , che hanno espresso in modo davvero originale la loro frustrazione e il loro disappunto nei confronti della squadra.

Musica da circo per il Valenciannes: la contestazione dei tifosi

È accaduto durante l'ultimo match di Ligue 3, la terza divisione francese, che ha visto il Valenciennes ospitare l'Orleans in uno scontro diretto per la salvezza: con i padroni di casa in svantaggio, a un certo punto dagli spalti è partita una tipica musica da circo. Una presa in giro che ha in qualche modo scosso il Valenciennes, riuscito poi a rimontare due reti e a strappare un pari (2-2) che serve sì per il morale, ma non troppo alla classifica.