Osimhen operato al ginocchio: ecco il comunicato del Galatasaray

Victor Osimhen è finito sotto i ferri. L'attaccante del Galatasaray , ex Napoli, ha subìto un intervento chirurgico al ginocchio dopo il problema fisico accusato durante la partita di Champions League contro lo Stoccarda. Gli esami strumentali e la successiva risonanza magnetica hanno evidenziato la presenza di un frammento libero nell'articolazione, rendendo necessario il ricorso all'operazione.

Il comunicato del Galatasaray su Osimhen

Il club turco ha diramato un comunicato stampa per spiegare l'accaduto: "Il nostro calciatore Victor Osimhen oggi è stato sottoposto a un'operazione riuscita presso l'Ospedale Acibadem Maslak dal nostro medico di squadraYener Ince. Le condizioni del nostro giocatore saranno monitorate con valutazioni quotidiane e il suo trattamento proseguirà sotto la supervisione del nostro staff medico. Auguriamo al nostro calciatore Victor Osimhen una pronta guarigione e gli porgiamo i nostri migliori desideri di recupero".