Raul riparte dalla Serie B spagnola: ufficiale l'ingaggio con il Real Oviedo
Raúl González Blanco riparte dal Real Oviedo e dalla seconda divisione spagnola. L'ex capitano del Real Madrid, icona dei blancos, ha scelto di sposare il progetto tecnico del club asturiano, firmando un contratto con scadenza 2028. Dopo sei stagioni alla guida della squadra B delle merengues, il classe '77 farà il suo esordio in questa edizione della Segunda Division sabato 14 novembre contro il Girona.
Real Oviedo, Raúl González Blanco è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale
"Il Real Oviedo - si legge nella nota ufficiale del club spagnolo - ha raggiunto un accordo con Raúl González Blanco per la panchina della prima squadra, incarico che durerà fino a giugno 2028. Raúl González Blanco, 49 anni, è nato il 27 giugno 1977 a Madrid. Il nuovo allenatore dell'Oviedo ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore al Real Madrid, dove si è affermato ed è diventato una leggenda dopo oltre 15 anni con la maglia bianca. Dopo aver giocato per lo Schalke 04, l'Al-Sadd Sports Club e i New York Cosmos, Raúl si è ritirato nel 2015.
In veste di allenatore, il madrileno ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Real Madrid, entrando a far parte dello staff nel 2018 per allenare le squadre Under-16 B e Under-18 B. Successivamente, nel 2020, ha allenato la squadra Under-19 A, portandola alla vittoria nella UEFA Youth League. In seguito a questo successo, è diventato allenatore del Real Madrid Castilla per sei stagioni. Ora Raúl González Blanco prende le redini della prima squadra del Real Oviedo e dirigerà la sua prima partita come nuovo allenatore blu sabato prossimo contro il Girona FC allo stadio Carlos Tartiere".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS