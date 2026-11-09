Raul riparte dalla Serie B spagnola: ufficiale l'ingaggio con il Real Oviedo

Raúl González Blanco riparte dal Real Oviedo e dalla seconda divisione spagnola. L'ex capitano del Real Madrid, icona dei blancos, ha scelto di sposare il progetto tecnico del club asturiano, firmando un contratto con scadenza 2028 . Dopo sei stagioni alla guida della squadra B delle merengues, il classe '77 farà il suo esordio in questa edizione della Segunda Division sabato 14 novembre contro il Girona.

Real Oviedo, Raúl González Blanco è il nuovo allenatore: l'annuncio ufficiale

"Il Real Oviedo - si legge nella nota ufficiale del club spagnolo - ha raggiunto un accordo con Raúl González Blanco per la panchina della prima squadra, incarico che durerà fino a giugno 2028. Raúl González Blanco, 49 anni, è nato il 27 giugno 1977 a Madrid. Il nuovo allenatore dell'Oviedo ha trascorso gran parte della sua carriera da giocatore al Real Madrid, dove si è affermato ed è diventato una leggenda dopo oltre 15 anni con la maglia bianca. Dopo aver giocato per lo Schalke 04, l'Al-Sadd Sports Club e i New York Cosmos, Raúl si è ritirato nel 2015.

In veste di allenatore, il madrileno ha iniziato la sua carriera nel settore giovanile del Real Madrid, entrando a far parte dello staff nel 2018 per allenare le squadre Under-16 B e Under-18 B. Successivamente, nel 2020, ha allenato la squadra Under-19 A, portandola alla vittoria nella UEFA Youth League. In seguito a questo successo, è diventato allenatore del Real Madrid Castilla per sei stagioni. Ora Raúl González Blanco prende le redini della prima squadra del Real Oviedo e dirigerà la sua prima partita come nuovo allenatore blu sabato prossimo contro il Girona FC allo stadio Carlos Tartiere".