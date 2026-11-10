Bove si racconta: "Ecco cosa ricordo dell'arresto cardiaco. Roma? Non pensavo di meritarlo..."

Edoardo Bove ha visto la morte in faccia quasi due anni fa. Ma adesso è tutto un ricordo. Il centrocampista del Watford , con un passato alla Roma e alla Fiorentina, ha ripercorso i momenti difficili e poi di rinascita, umana e sportiva, durante un'intervista concessa a Sky Sport 24, durante la quale ha presentato il film "In Un Battito" : "Sono un ragazzo di 20 anni che ha vissuto un episodio che ha cambiato la traiettoria della sua vita, affrontando una situazione in cui doveva capire cosa fare. Dopo quell'incidente ho avuto una fortuna incredibile, ovvero quella di potermi fermare a pensare a cosa stava succedendo. Nel mio caso è stato un elemento molto positivo. Cosa ricordo di quel primo dicembre 2024? Io mi ricordo solo quando mi sono risvegliato e ricordo una felicità incredibile, dalle reazioni della mia famiglia. Io dell'episodio non ricordavo nulla, non ho vissuto nulla, non ho affrontato quelle immagini. Il mio cuore con il defibrillatore? Ho un rapporto molto tranquillo, spero non mi faccia altri scherzetti… Il defibrillatore non mi ha cambiato e non mi ha messo in difficoltà, sapevo che avrei avuto dei momenti di paura quando sarei tornato a giocare, ho lavorato su questo con una mental coach e uno psicoterapeuta per il trauma che ho dovuto affrontare. Ma oggi sono tranquillo e di riavere il calcio al centro della mia vita con una consapevolezza differente. Ed ho meno paura del futuro: il calcio è importante per me ma c'è tanto altro nella vita. E questo forse prima lo davo per scontato".

Bove e il rapporto con i genitori

"I miei genitori? Ero un bambino molto attivo da piccolo, mi facevano stancare sennò non dormivo… È stato bello rivedere queste immagini per il film, sono grato per come è andata. Una delle cose che ho chiesto ad ognuno di loro è cosa avessero fatto quando sono caduto in campo. Mamma non si è sentita bene, poi tanta confusione. Li ringrazio perché mi hanno dato la possibilità di fare sport senza pressioni, divertendomi e insegnandomi l'amore per lo sport e l'attività che ha reso poi il calcio la mia più grande passione".

Famiglia Fiorentina

"La Fiorentina è un'altra famiglia, assolutamente. Mi sono stati vicini nel momento più difficile della mia vita, non smetterò mai di ringraziarli, mi hanno dato la possibilità di seguire la squadra ovunque quell'anno. I compagni mi hanno sempre fatto sentir parte della squadra, anche se ero fuori e si potevano scordare di me. Ringrazio tutto lo staff, mi porterò questo rapporto per sempre con me".