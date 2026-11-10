Coppa del Re: Alaves e Valencia sul velluto. Avanti anche il Leganes, ko il Logroñes

Nonostante lo stop per le nazionali, si sono giocate oggi sei gare di recupero del primo turno della Coppa del Re di Spagna con due squadre della Liga in campo, l'Alaves e il Valencia , alle prese con derby insoliti. La formazione basca, reduce dal pareggio senza reti contro il Siviglia in campionato, si è qualificata battendo 6-1 in trasferta l'Anaitasuna , formazione dilettante basca di sesta divisione: l'Alaves è andato a segno con Jonny Otto al 28', Mariano al 37' , Miguel al 55', ancora Mariano al 57' , Mañas al 79' e C. Aleñá all'86'; per l'Anaitasuna gol del momentaneo 1-2 firmato da Carlos Juaristi al 43'.

Il 6-0 del Valencia in un derby insolito

Agevole passaggio del turno anche per il Valencia, che si è imposto 6-0 in casa contro il Tavernes de la Valldigna, squadra di sesta divisione della Comunità Valenciana: al Mestalla i gol sono firmati da Raba al 1', Hugo Duro all'11', L. Rioja al 19', Elliott al 23' e del 20enne Aimar Blázquez al 57' e al 69'.

Qualificate Eibar, Amorebieta, Jaen e Leganes

Nelle altre partite della serata l'Eibar (seconda divisione) ha eliminato il Pamplona (quinta divisione), superandolo per 3-0 grazie al gol di Martón al 2' e alla doppietta di Magunazelaia (22' e 53'). L'Amorebieta (quarta divisione) ha battuto 1-0 il Logroñes con il guizzo di destro di Xalbat Larralde al 77'. Il Jaen (terza divisione) ha avuto la meglio sul Mijas-Las Lagunas (quarta divisione) con il punteggio di 2-1 maturato grazie alle reti di Francisco Gallego al 21' e Keita al 62' e al gol della bandiera del Mijas-Las Lagunas firmato da Raúl Pérez all'86'. Infine il Leganes (seconda divisione) ha sconfitto per 1-0 il Trival Valderas (quinta divisione) con gol di Millán al 48'.