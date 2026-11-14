Ronaldo-Portogallo, fine di un'era: "La maglia numero 7 resta"

Il Portogallo prepara un grande omaggio a Cristiano Ronaldo: cosa succederà prima della sfida alla Danimarca

I lusitani stanno organizzando le celebrazioni per l'ex capitano, dopo l'addio alla nazionale
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2 min

Pubblicato il 14.11.2026, 12:01

Il Portogallo è pronto a rendere omaggi a Cristiano Ronaldo. L'ex stella di Manchester United, Real Madrid e Juve riceverà un meritato tributo prima della partita contro la Danimarca: tutti i giocatori della nazionale portoghese scenderanno in campo indossando la maglia numero 7.

L'omaggio del Portogallo a CR7

La decisione è stata presa al termine di un incontro tra il presidente della federazione Pedro Proença, il commissario tecnico Jorge Jesus e i giocatori più rappresentativi: Bernardo Silva, Rúben Dias e Bruno Fernandes. Nel corso della gara con la Danimarca poi, ci sarà un altro momento molto significativo: al settimo minuto, il gioco verrà interrotto per un nuovo omaggio a CR7.

I numeri di Cristiano Ronaldo con il Portogallo

Cristiano Ronaldo ha collezionato 234 partite con la maglia del Portogallo, con 146 gol e 3 trofei: un Europeo e due Nations League.E' il calciatore con più presenze nella storia delle nazionali maschili portoghesi, il miglior marcatore di sempre nella storia delle nazionali e il primo giocatore a segnare in sei edizioni differenti dei Mondiali.

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