Lukaku dice addio alla nazionale. L'emozionante post con il quale saluta il Belgio: "Ho dato tutto..."

"E' stato un bellissimo viaggio". Romelu Lukaku saluta la nazionale. L'ex attaccante di Inter, Roma e Napoli ha detto addio al Belgio attraverso un lungo post sui social, ripercorrendo i momenti più intensi della sua avventura con i fiamminghi e spiegando la sua scelta. Lukaku saluta il Belgio dopo sedici anni, e dopo aver vestito la maglia della nazionale in quattro Mondiali e tre campionati Europei.

Il post di Lukaku e l'addio al Belgio

L'annuncio è arrivato all'indomani della vittoria degli uomini di Van Bommel contro gli azzurri di Roberto Mancini. Gara nella quale Lukaku è rimasto in panchina. "16 anni. In questi 16 anni ho dato tutto ciò che avevo per la Nazionale. Ho provato ogni emozione possibile. Ho giocato con compagni di squadra straordinari, ai quali sarò sempre grato. Voglio ringraziarli tutti. Voglio ringraziare anche tutti gli allenatori per avermi spinto e aver riposto fiducia in me, per aiutare la squadra. È stato un bellissimo viaggio e ho goduto ogni singolo momento".

Lukaku, il saluto ai tifosi

Lukaku chiude il suo lungo post con un ringraziamento a tutti i tifosi del Belgio, che lo hanno accompagnato in questi sedici anni. "Ai tifosi del Belgio - afferma l'attaccante del Fenerbahce - grazie per il sostegno che avete dato alla nostra squadra. Sono orgoglioso di aver rappresentato il mio Paese in 4 Mondiali e 3 Campionati Europei".