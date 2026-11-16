LISBONA (Portogallo) - Lasciata la nazionale portoghese sabato scorso, Cristiano Ronaldo fa ancora parlare di sé per le polemiche delle settimane scorse con il ct lusitano Jorge Jesus. Dolores Aveiro, mamma di CR7, è tornata sulla sconfitta del Portogallo contro la Danimarca per 4-1 nella prima uscita dopo l'addio del 41enne fuoriclasse portoghese. La partita è stata preceduta da un omaggio al Ronaldo visto che tutti i calciatori sono scesi in campo col numero 7: "Naturalmente è rimasto deluso, lo hanno ingannato. E anch'io sono triste - ha commentato mamma Dolores a proposito del figlio - la sconfitta è stata meritata e sono stata contenta. Fra l'altro quell'omaggio avrebbe dovuto essere fatto con lui presente, non senza di lui. Il nostro tributo sarà qui allo Sporting dove gli riconoscono il valore che merita. In Nazionale non è stato rispettato, nemmeno dai compagni".