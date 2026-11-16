Botta e risposta tra la mamma di Ronaldo e Jorge Jesus: "Lo hanno ingannato. Sono felice che il Portogallo abbia perso..."
LISBONA (Portogallo) - Lasciata la nazionale portoghese sabato scorso, Cristiano Ronaldo fa ancora parlare di sé per le polemiche delle settimane scorse con il ct lusitano Jorge Jesus. Dolores Aveiro, mamma di CR7, è tornata sulla sconfitta del Portogallo contro la Danimarca per 4-1 nella prima uscita dopo l'addio del 41enne fuoriclasse portoghese. La partita è stata preceduta da un omaggio al Ronaldo visto che tutti i calciatori sono scesi in campo col numero 7: "Naturalmente è rimasto deluso, lo hanno ingannato. E anch'io sono triste - ha commentato mamma Dolores a proposito del figlio - la sconfitta è stata meritata e sono stata contenta. Fra l'altro quell'omaggio avrebbe dovuto essere fatto con lui presente, non senza di lui. Il nostro tributo sarà qui allo Sporting dove gli riconoscono il valore che merita. In Nazionale non è stato rispettato, nemmeno dai compagni".
La risposta di Jesus
"Adesso devo rispondere alla madre di Cristiano Ronaldo? - è stata la replica di Jorge Jesus - la madre di Cristiano Ronaldo è una signora per la quale nutro grande stima, cosa volete che dica? Una madre è una madre, non c'è molto altro da aggiungere, comprendo le sue dichiarazioni. Una madre difende sempre i propri figli, fino alla morte". E tornando su Ronaldo ha ribadito: "Cristiano è una leggenda del calcio portoghese e della nazionale. Non potremo mai dimenticare Cris. Ho lavorato con lui per un anno e, quando mi ha chiesto di andare all'Al Nassr, gli ho detto che lo avrei aiutato a diventare campione. E non mi sono sbagliato".
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