Mastantuono show con l'Argentina, gode anche la Fiorentina: "Miglioro ogni giorno"
"Per me l'Argentina è il massimo e sto migliorando giorno dopo giorno". Franco Mastantuono esalta l'Argentina. Il fantasista della Fiorentina è stato tra i protagonisti della roboante vittoria della Celeste con il Costa Rica. Mastantuono, entrando nell'intervallo, ha messo a segno una splendida doppietta.
Mastantuono e la doppietta al Costa Rica
"Per me l'Argentina è il massimo. Ho sempre sognato di indossare questa maglia e ogni volta che lo faccio mi sento un giocatore della nazionale", ha detto al termine della gara con il Costa Rica, terminata 7-0. "Sento il desiderio di dare il mio contributo, sento di poter migliorare ogni giorno e questo mi entusiasma davvero ".
Mastantuono, l'Argentina e il futuro
Mastantuono è stato inserito da Scaloni al termine del primo tempo, al posto di Nico Paz (autore anche lui di una doppietta). "La verità è che ogni volta che vengo qui, lo faccio con un livello di entusiasmo e desiderio che non ho mai visto altrove". Sull'atteggiamento della squadra: "siamo ragazzi, siamo giovani, siamo venuti con la voglia di andare avanti e che la nazionale continui a crescere".
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