Fermo da giugno scorso dopo l'esperienza decennale nel Manchester City , corteggiato dalla nazionale italiana nel brevissimo regno di Maldini e Leonardo, Pep Guardiola sembra destinato ancora a rimanere fermo fino alla prossima primavera. Il 55enne allenatore spagnolo, inseguito negli ultimi giorni dagli Stati Uniti, non accetterà l'incarico di commissario tecnico della nazionale a stelle e strisce .

Il no di Guardiola fino al 2027

Lo spiega chiaramente il suo agente Josep Maria Orobitg al quotidiano sportivo arabo Al-Riyadiya, replicando alle indiscrezioni di un interessamento anche da parte di qualche ricco club saudita: "Abbiamo ricevuto offerte dall'Arabia Saudita tramite intermediari negli ultimi giorni, ma Guardiola si rifiuta categoricamente di prenderle in considerazione - le parole nette di Orobitg - Pep inizierà a discutere del suo futuro prima dell'inizio della prossima stagione, questa è una decisione definitiva". La nazionale degli Stati Uniti è rimasta senza guida tecnica dopo l'addio improvviso di Mauricio Pochettino, che non ha resistito alla chiamata del Manchester United dopo l'esonero di Michael Carrick.