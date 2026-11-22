Dalla festa ad attimi di paura , fino al sollievo per il grande spavento. È successo di tutto dopo la sfida tra Boca Juniors e Atletico Mineiro, che ha visto gli Xeneizes vincere 2-0 e vincere così la Copa Sudamericana . Dopo il triplice fischio allo "Estadio Metropolitano Roberto Melendez" e l'esultanza dei giocatori argentini, il capitano Leandro Paredes è stato chiamato per commentare il trionfo in un'intervista post-partita.

Paredes sviene in diretta tv: cosa è successo

Paredes, visibilmente stanco e affaticato, ha risposto alle domande del giornalista in campo prima di poter tornare a festeggiare con i compagni. L'intervista, però, si chiude con un grande spavento: l'ex Roma e Juve non riesce a rispondere all'ultima domanda e crolla a terra, ripreso in diretta dalla telecamera e con la regia che stacca rapidamente le immagini. Paredes resta a terra e riceve subito l'intervento dei medici, trasformando la festa in una situazione di grande paura. L'ansia, però, dura solo pochi minuti: Paredes si riprende, nulla di grave fortunatamente per il centrocampista. Il capitano del Boca Juniors si è sentito male a causa del caldo estremo a Barranquilla, in Colombia, aggiungendo ovviamente la stanchezza per la partita appena giocata. Nella conferenza stampa dopo la partita anche il tecnico Vasco Arruabarrena ha confermato i problemi vissuti da Paredes: "Aveva già iniziato a sentirsi male già durante il primo tempo, ha dovuto lasciare il campo nel secondo". E dal canto suo, anche Paredes ha voluto tranquillizzare i tifosi, postando una foto durante gli accertamenti medici, ma ancora con la maglia del Boca e ancora con la testa al trionfo della Copa Sudamericana.