Leo Messi ha tirato una pallonata in faccia a un avversario . Il fatto è accaduto nella notte italiana, in occasione della sfida valida per il primo turno dei playoff di MLS Cup, in cui l'Inter Miami in casa ha perso per 3-0 contro il Columbus Crew . Tanta la frustrazione per i padroni di casa, sfociata in questo gesto dell'otto volte Pallone d'oro, sanzionato solo con il cartellino giallo.

Messi scaglia la palla contro Tapia: cosa è successo in Inter Miami-Columbus Crew

Il fatto è accaduto al terzo dei cinque minuti di recupero concessi dal direttore di gara nel primo tempo. Il risultato vede il Columbus Crew avanti 1-0 e l'Inter Miami in inferiorità numerica in seguito all'espulsione di Lujan al 36'. Messi viene contrastato e il pallone termina in fallo laterale. L'argentino, visibilmente nervoso, si incarica della battuta. Invece di rimettere la palla in gioco, però, decide di scagliarla sul volto del giocatore avversario Tapia, reclamando un fallo di mano. Immediate le proteste da parte del Columbus Crew.

Il direttore di gara ha deciso di ammonire Messi

Il direttore di gara ha deciso di sanzionare Messi, nella serata in cui ha presentato al pubblico la Scarpa d'oro del MLS vinta, con il cartellino giallo, mentre gli avversari reclamavano un rosso per condotta violenta. Ovviamente, il gesto è diventato immediatamente virale sui social.