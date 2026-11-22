Il Flamengo di Danilo è campione di Brasile per la decima volta
Il Flamengo conquista il Brasileirão per la decima volta nella propria storia. Il pareggio contro il Palmeiras consegna ai rossoneri il titolo nazionale con due giornate d'anticipo, permettendo alla squadra di festeggiare il secondo campionato consecutivo. Un risultato importante anche per Danilo, ex difensore della Juventus, arrivato a Rio de Janeiro nel gennaio 2025 e ormai diventato uno dei punti di riferimento della formazione brasiliana.
Il Flamengo vince il campionato brasiliano: per Daniolo è il 34° trofeo in carriera
Per il giocatore si tratta del 34° trofeo conquistato in carriera, il settimo con la maglia del Flamengo. Un palmarès che lo colloca tra i calciatori brasiliani più vincenti di sempre, al settimo posto e a una sola distanza da Pelé. Il difensore ha celebrato così il nuovo successo: "Sono onorato di festeggiare il mio settimo trofeo vinto con questa squadra. Il nostro è un club glorioso, con una grande storia, e noi tutti sapevamo che meritava di tornare in alto stabilmente. Al Flamengo vincere non è mai un punto d'arrivo, ma una responsabilità quotidiana verso il club e verso tutti i tifosi. Confermarsi campioni in un campionato così competitivo, con la squadra che sin da bambino porto nel cuore, è la soddisfazione più grande. Noi tutti meritiamo questo traguardo".
Prosegue il momento vincente del Flamengo
Il titolo conferma il momento particolarmente positivo del club, capace di aggiungere un altro successo a una bacheca già arricchita negli ultimi due anni dalla Copa Libertadores, dalla Supercoppa brasiliana e dai trofei regionali. Un percorso nel quale ha avuto un ruolo importante anche il direttore sportivo José Boto, protagonista delle scelte di mercato e della costruzione della rosa. Dopo la separazione da Felipe Luís, la società ha affidato la panchina a Leonardo Jardim, mantenendo gran parte del gruppo e intervenendo con innesti mirati, tra cui Lucas Paquetá. Per il Flamengo è la terza volta nella storia in cui riesce a vincere il campionato brasiliano per due stagioni consecutive, dopo i precedenti del 1982-1983 e del 2019-2020.
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