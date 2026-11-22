Il Flamengo vince il campionato brasiliano: per Daniolo è il 34° trofeo in carriera

Per il giocatore si tratta del 34° trofeo conquistato in carriera, il settimo con la maglia del Flamengo. Un palmarès che lo colloca tra i calciatori brasiliani più vincenti di sempre, al settimo posto e a una sola distanza da Pelé. Il difensore ha celebrato così il nuovo successo: "Sono onorato di festeggiare il mio settimo trofeo vinto con questa squadra. Il nostro è un club glorioso, con una grande storia, e noi tutti sapevamo che meritava di tornare in alto stabilmente. Al Flamengo vincere non è mai un punto d'arrivo, ma una responsabilità quotidiana verso il club e verso tutti i tifosi. Confermarsi campioni in un campionato così competitivo, con la squadra che sin da bambino porto nel cuore, è la soddisfazione più grande. Noi tutti meritiamo questo traguardo".

Prosegue il momento vincente del Flamengo

Il titolo conferma il momento particolarmente positivo del club, capace di aggiungere un altro successo a una bacheca già arricchita negli ultimi due anni dalla Copa Libertadores, dalla Supercoppa brasiliana e dai trofei regionali. Un percorso nel quale ha avuto un ruolo importante anche il direttore sportivo José Boto, protagonista delle scelte di mercato e della costruzione della rosa. Dopo la separazione da Felipe Luís, la società ha affidato la panchina a Leonardo Jardim, mantenendo gran parte del gruppo e intervenendo con innesti mirati, tra cui Lucas Paquetá. Per il Flamengo è la terza volta nella storia in cui riesce a vincere il campionato brasiliano per due stagioni consecutive, dopo i precedenti del 1982-1983 e del 2019-2020.