Prima il brutto infortunio, poi il tentativo di furto. Una serata da dimenticare per Desiré Doué. Negli stessi minuti in cui l'attaccante del Paris Saint Germain (che affrnterà la Roma nella prossima gara di Champions League) si fermava per un brutto infortunio nel corso della sfida con il Nizza, alcuni malviventi hanno cercato di entrare nella sua abitazione.

Doué, infortunio e brutta sorpresa

Douè era stato costretto a fermarsi nel corso del match di Ligue 1. Il giovane esterno di Luis Enrique si è procurato la rottura del legamento crociato: un infortunio che lo terrà lontano dal terreno di gioco per diversi mesi. Una volta rientrato a casa, ha trovato un'altra brutta sorpresa.

La ricostruzione delle forze dell'ordine

Desiré Doué ha visto una serie di pattuglie della polizia sostare all'ingresso della sua abitazione ed è stato messo a conoscenza del tentativo di furto. Tre persone hanno provato ad introdursi in casa, ma sono stati visti e fermati da un gruppo di agenti di polizia. L'unica notizia positiva di una serata da dimenticare.