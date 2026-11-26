L'arbitro Hanna Hattab rischia di entrare nella storia del calcio: per un motivo poco onorevole. L'AFC (Confederazione calcistica asiatica) ha aperto un'indagine per verificare il suo stato di salute nel corso della gara Al Jazira-Gol Gohar, sfida disputata ad Abu Dhabi e valida per la Champions League Two asiatica.

La folle scelta di ammonire un portiere

Il comportamento del fischietto siriano ha colpito tutti. Il Gohar, che ha perso la gara 1-0 ha presentato un'esposto, accusando l'arbitro di aver diretto la gara in stato di ebbrezza. Hattab, oltre ad una serie di comportamenti discutibili, è sto protagonista di una scelta surreale: per un fallo a metà campo ha ammonito il portiere degli ospiti (che era distante decine di metri), ritenendolo l'autore del duro intervento.

La sostituzione dell'arbitro a fine primo tempo

Ad inizio ripresa il direttore di gara è rimasto negli spogliatoi ed è stato sostituito dal quarto uomo. Nel corso dell'intervallo il club iraniano del Gol Gohar ha minacciato di non scendere in campo, tanto da costringere l'Afc a intervenire, ordinando la sostituzione dell'arbitro siriano. Al momento, le accuse nei confronti di Hanna Hattab non trovano conferme ufficiali ed è ancora da stabilire la causa del presunto stato confusionale che ha portato alla sua sostituzione tra il primo e il secondo tempo.