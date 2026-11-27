INVIATI A PARIGI - C è da capirlo, Dan Friedkin. Tra tutti i presidenti del calcio europeo, Nasser Al Khelaifi è probabilmente quello a cui si ispira di più e con cui ha costruito il rapporto migliore. Non è soltanto una questione di relazioni personali o di investimenti, ma di visione, di capacità di guardare lontano e immaginare un progetto che non si esaurisca nei risultati di una stagione. In campo la Roma ha giocato alla pari con i bicampioni d'Europa; fuori il modello attuale del Psg può essere un faro per un club che da sempre ha nel vivaio un pezzo importante, e pregiato, della propria storia. A Parigi ricordano bene il momento in cui Al Khelaifi decise che non bastava più investire milioni su milioni per acquistare campioni. E che il Psg non poteva lasciare in eredità soltanto titoli, notorietà e una collezione di stelle. Servivano metodo, identità, giovani, progetti, idee e valori. Serviva soprattutto qualcosa che rimanesse anche oltre i risultati del campo. Da questa convinzione è nato il Psg Campus di Poissy, a circa mezz'ora dal centro di Parigi, inaugurato il 21 novembre 2024. Un investimento superiore ai 300 milioni di euro per realizzare una struttura all'avanguardia che racconta molto più di un semplice centro sportivo. Diciassette campi perfettamente curati, sette dei quali riservati alle giovanili, circa 200 dipendenti e un'organizzazione che guarda anche, se non soprattutto, ai campus universitari americani. Non a caso, una delle prime frasi che accoglie chi entra è quella di Steph Curry, stella NBA: «Il successo non è un caso, ma una scelta». Una filosofia che Al Khelaifi ha voluto trasformare in un progetto concreto, una visione a lungo termine, e che rappresenta uno dei motivi per cui i Friedkin guardano con interesse all'esperienza parigina. E a proposito, Ryan è atteso oggi a Trigoria per pianificare incontri e riunioni con la dirigenza per programmare il presente e il futuro.