Nel corso della storia del calcio sul terreno di gioco si è visto davvero di tutto: dagli animali sfuggiti al controllo dei padroni fino ai tifosi senza veli, passando per i tanti appassionati pronti a tutto pur di strappare un selfie ai propri idoli, in primis Messi e Cristiano Ronaldo. Dalle serie inferiori della Polonia arriva però una novità assoluta per la categoria delle incursioni insolite: un'invasione di campo a bordo di un monopattino. L'episodio si è verificato venerdì sera durante la sfida della II Liga polacca tra lo Stal Stalowa Wola e la seconda squadra del Legia Varsavia. Nei minuti finali dell'incontro, sul punteggio di 3-2 a favore del team di casa, l'arbitro è stato costretto a interrompere brevemente il gioco a causa dell'ingresso sul rettangolo verde di un giovane arrivato direttamente sulle due ruote.

Polonia, il tifoso sul monopattino fa il giro del web

Il ragazzo ha sfrecciato sul manto erboso cogliendo di sorpresa i presenti, anche i giocatori. Gli addetti alla sicurezza non sono intervenuti subito nel tentativo di fermarlo, dando poi vita a un inseguimento tanto inusuale quanto complicato. Il mezzo utilizzato dall'invasore si è infatti rivelato decisamente più rapido della corsa degli steward, permettendogli di eludere facilmente la "cattura". Le immagini televisive hanno rapidamente fatto il giro del web diventando virali sui social network. Le telecamere hanno però abbandonato la scena prima della conclusione della vicenda, lasciando nel mistero l'epilogo della fuga, senza mostrare se il giovane sul monopattino sia stato poi effettivamente bloccato.